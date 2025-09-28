Между ЕС и Россией: в Молдове проходят парламентские выборы

В Молдове проходят 28 сентября парламентские выборы, которые называют самыми важными в истории страны. Борьба между сторонниками европейского и пророссийского пути развития проходит в условиях попыток Москвы вмешаться в ход выборов.

Гражданам предстоит избрать 101 депутата. Выборы проходят по партийным спискам, в них участвует 15 партий и три блока. Электоральный барьер составляет 5% для партий и 7% для блоков. Голосование проходит и за границей, в том числе – в Израиле.

Основные конкуренты – ориентированная на вступление в Евросоюз правящая партия "Действие и солидарность" (PAS), поддерживаемая президентом Майей Санду, и "Патриотический блок социалистов, коммунистов, Будущее Молдовы и Сердце Молдовы", который поддерживают ее предшественники Игорь Додон и Владимир Воронин.

Согласно опросам, PAS обладает преимуществом, однако победа прозападных сил отнюдь не предрешена. Власти утверждают, что Россия потратила сотни миллионов евро, пытаясь повлиять на исход выборов. О массированном российском вмешательстве говорят и в Евросоюзе. Оппозиция эти утверждения отвергает.

Накануне выборов Санду заявила: победа оппозиции означает, что Молдова не только лишится возможности вступления в ЕС, но и может стать плацдармом для войны с Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в ООН, сказал, что Запад не может позволить себе потерять Молдову, как это произошло с Беларусью и Грузией.