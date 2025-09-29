x
29 сентября 2025
последняя новость: 09:50
29 сентября 2025
29 сентября 2025
последняя новость: 09:50
29 сентября 2025
Мир

Власти Орегона подали в суд на президента Трампа из-за ввода войск в Портленд

время публикации: 29 сентября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 09:30
Власти Орегона подали в суд на президента Трампа из-за ввода войск в Портленд
AP Photo/Claire Rush

Власти штата Орегон и Портленда подали в суд на президента США Дональда Трампа в связи с его решением направить в город войска, разрешив применять им "полную силу". Ранее войска были введены в Вашингтон и Лос-Анджелес.

Согласно иску, Трамп превысил свои полномочия: "Это решение было мотивировано стремлением нормализовать применение военных для решения обычных правоохранительных задач, особенно там, где у власти находятся его политические оппоненты".

В документе утверждается, что протесты против иммиграционной службы носят мирный характер, а участвуют в них не более 30 человек. Последние аресты были проведены в июне. Это никак не оправдывает введения в город войск.

Ранее мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что обстановка в городе не требует ввода туда армейских подразделений: "Было бы лучше, если бы президент направил в наш город учителей и инженеров, вместо задуманной им краткосрочной, дорогостоящей и безрезультативной демонстрации силы".

