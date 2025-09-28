x
28 сентября 2025
28 сентября 2025
28 сентября 2025
последняя новость: 14:02
28 сентября 2025
Мир

Трамп распорядился направить войска в Портленд, разрешив применять "полную силу"

США
Дональд Трамп
время публикации: 28 сентября 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 12:33
Трамп распорядился направить войска в Портленд, разрешив применять "полную силу"
AP Photo/Gillian Flaccus

Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить войска в Портленд, штат Орегон, разрешив им, в случае необходимости, применить полную силу. Эта мера, по словам президента, призвана защитить иммиграционные службы.

"По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты разрушенного войной Портленда и объектов иммиграционной службы, находящихся под осадой Antifa и других местных террористов", – сообщил он в социальной сети Truth.

Мэр Портленда Кит Уилсон в ответ на это заявил, что обстановка в городе не требует ввода туда армейских подразделений. "Было бы лучше, если бы президент направил в наш город учителей и инженеров, вместо задуманной им краткосрочной, дорогостоящей и безрезультативной демонстрации силы.

