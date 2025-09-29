СМИ: в Белый дом приехала делегация из Катара для участия в переговорах по Газе
время публикации: 29 сентября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 19:38
После того как началась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, стало известно, что в Белый дом приехала делегация Катара для продвижения соглашения по прекращению войны в Газе.
Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ, находящийся в Вашингтоне, передал, что никто не видел, чтобы представители Катара входили в Белый дом, но, возможно, их впустили не через главный вход, и они уже находятся там.
В настоящий момент неизвестно также, участвуют ли представители Катара во встрече между Трампом и Нетаниягу.