В Белом доме проходит встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу прилетел в Вашингтон из Нью-Йорка незадолго до назначенной встречи с президентом США. Согласно сообщениям в СМИ, в то время, когда израильский премьер-министр ехал из аэропорта в Белый дом, Дональд Трамп беседовал по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

На вопрос журналистов, ждавших прибытия Нетаниягу у входа в Белый дом, будет ли сделка, президент США ответил: "Я уверен, что будет".

Ожидается, что встреча двух лидеров продлится с 18:30 до 19:00 (по израильскому времени), после совместного обеда, который продлится до 20:15, они выйдут к журналистам.

Главной темой обсуждения на встрече станет план Белого дома по прекращению войны в секторе Газы. С планом, состоящим из 21 пункта, Дональд Трамп ознакомил лидеров арабских и мусульманских стран на прошлой неделе.

Тамир Мораг, корреспондент 14-го телеканала израильского телевидения, находящийся сейчас в Вашингтоне, передал: "Насколько мы понимаем, в плане, который обнародует президент США, будет упоминаться о создании палестинского государства, но, вероятно, без указания четких сроков".

27 сентября американское издание The Washington Post опубликовало описание плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Подлинность полученной копии документа подтвердили источники в двух правительствах, проинформированных Белым домом, отмечается в публикации. Как сообщалось ранее, в плане 21 пункт. Это подтверждается публикацией WP.

Документ предполагает немедленное прекращение огня, а в течение 48 часов – возвращение всех живых заложников и передача останков погибших.

Ключевые пункты плана, по данным WP, таковы:

1) Разоружение ХАМАСа: ликвидация всего наступательного вооружения террористов. Тем, кто "даст обязательства к мирному сосуществованию", предлагается амнистия. Принявшим решение покинуть Газу – безопасный выезд в другие страны.

2) Приоритет – скорейшее освобождение всех заложников. Формулы обмена обсуждаются.

3) Управление Газой: переходный период под началом международной стабилизационной миссии и временной администрации из "квалифицированных палестинцев" и международных экспертов. Впоследствии – передача полномочий Палестинской администрации после проведения реформ.

4) Поэтапный вывод сил ЦАХАЛа из Газы с сохранением ограниченного "периметрального присутствия" на переходный период.

5) Масштабная помощь и восстановление инфраструктуры под надзором ООН и стран-гарантов.

6) Требование больше не наносить удары по целям в Катаре и фиксация роли Дохи как посредника.

7) Формулируется путь к палестинской государственности при выполнении этапов по управлению и развитию.

В публикации отдельно упомянуто о заявленной недавно позиции Белого дома: Израиль не должен аннексировать Западный берег (Иудею и Самарию).

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщал подробности плана "урегулирования в секторе Газы", предложенного администрацией Трампа. Отмечалось, что план состоит из 21 пункта и не содержит четко определенных сроков.

Источники в израильской делегации накануне встречи Нетаниягу и Трампа сообщили СМИ, что существует напряжение между Белым домом и Иерусалимом. Израильская делегация до последнего момента пыталась добиться внесения изменений в документ.