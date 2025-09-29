x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 15:48
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Установлены имена еще 1031 жертвы расстрела в Бабьем Яру

Украина
Холокост
время публикации: 29 сентября 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 14:50
Установлены имена еще 1031 жертвы расстрела в Бабьем Яру
AP Photo/Efrem Lukatsky

В 84-ю годовщину массового убийства киевских евреев нацистами Мемориальный центр "Бабий Яр" сообщил, что установлены имена еще 1031 погибшего, которые ранее считались неизвестными. Таким образом, установлены имена 29732 жертвы расстрела в Бабьем Яру.

Согласно статистике, приводимой The Jerusalem Post, среди расстрелянных был 301 младенец, 5363 детей и подростков. Самой младшей жертве было три дня, самой старшей – 104 года. Возраст 5865 убитых остается неустановленным.

"Каждое названное имя – это ненаписанные стихи, оставшаяся несыгранной музыка, несделанные открытия, нерожденные дети. Каждый из них мог изменить мир. Эти открытия имеют историческое значение: они возвращают память о тех, кого хотели лишить права на память, они напоминают, что злу приходит конец", – заявила глава Мемориального центра Анна Фурман.

28 сентября в украинской столице прошел десятый "Марш памяти". Его участники прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до памятника жертвам Холокоста "Менора" в Бабьем Яру – по "дороге смерти", по которой 84 года назад вели на расстрел более 30000 евреев.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 января 2025

В Бабьем Яре прошла церемония памяти жертв Холокоста
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 сентября 2024

Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: "Надо защищаться от зла"