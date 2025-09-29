Установлены имена еще 1031 жертвы расстрела в Бабьем Яру

В 84-ю годовщину массового убийства киевских евреев нацистами Мемориальный центр "Бабий Яр" сообщил, что установлены имена еще 1031 погибшего, которые ранее считались неизвестными. Таким образом, установлены имена 29732 жертвы расстрела в Бабьем Яру.

Согласно статистике, приводимой The Jerusalem Post, среди расстрелянных был 301 младенец, 5363 детей и подростков. Самой младшей жертве было три дня, самой старшей – 104 года. Возраст 5865 убитых остается неустановленным.

"Каждое названное имя – это ненаписанные стихи, оставшаяся несыгранной музыка, несделанные открытия, нерожденные дети. Каждый из них мог изменить мир. Эти открытия имеют историческое значение: они возвращают память о тех, кого хотели лишить права на память, они напоминают, что злу приходит конец", – заявила глава Мемориального центра Анна Фурман.

28 сентября в украинской столице прошел десятый "Марш памяти". Его участники прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до памятника жертвам Холокоста "Менора" в Бабьем Яру – по "дороге смерти", по которой 84 года назад вели на расстрел более 30000 евреев.