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Мир

В синагоге в Нью-Джерси обнаружены свастики

США
Антисемитизм
время публикации: 02 августа 2026 г., 07:59 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 08:04
В синагоге в Нью-Джерси обнаружены свастики
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В синагоге в Нью-Джерси обнаружены свастики
AP Photo/Wayne Parry

Полиция города Лейквуд в штате Нью-Джерси (США) расследует антисемитский инцидент в ортодоксальной синагоге Ohel Shulamit. Утром 29 июля внутри здания на улице Спрус было обнаружено несколько свастик, сделанных из желтой клейкой ленты.

Полицейские прибыли на место, зафиксировали происшедшее, после чего свастики были удалены. Инцидент расследуется как преступление на почве ненависти. Подозреваемые пока не установлены.

Полиция Лейквуда обратилась к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь установить причастных к вандализму. Отделение Совета по американо-исламским отношениям в Нью-Джерси осудило нападение и выразило солидарность с еврейской общиной.

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