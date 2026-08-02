Новые правила льготных лотерей: большинство городов центра Израиля исключат из программы

Правила израильской государственной программы льготного жилья "Квартира со скидкой" меняются: следующие лотереи будут проводиться преимущественно в периферийных районах. Проекты смогут включать в программу только в населенных пунктах, где средняя стоимость жилья не превышает 20 тысяч шекелей за квадратный метр с учетом НДС, сообщает "Калькалист".

Этот порог соответствует цене около 1,8 млн шекелей за четырехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров. Размер скидки составит 25% от рыночной стоимости квартиры, но не более 550 тысяч шекелей. Новые правила будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Из программы фактически исключаются Ришон ле-Цион, Рош а-Аин, Беэр-Яаков, Явне, Модиин и Нетания. Под вопросом проведение новых лотерей в Бейт-Шемеше, где средняя стоимость жилья, по данным сайта Madlan, также превышает установленный порог. За последнее десятилетие в этих городах были разыграны десятки тысяч квартир.

Льготные лотереи смогут продолжиться в Ашкелоне, Рамле и Лоде. Среди городов, где готовятся новые земельные тендеры по программе, "Калькалист" называет Сдерот, Офаким, Тверию, Цфат и Йокнеам. По оценке издания, если бы новые критерии действовали в течение всего последнего десятилетия, почти половина из примерно 143 тысяч разыгранных квартир не попала бы в программу.

Одновременно увеличивается доля квартир, предназначенных для резервистов. В населенных пунктах, относящихся к районам национального приоритета, им будут выделять 50% льготных квартир, в остальных городах – до 35%. Ранее резервистам отводилось 20% квартир.