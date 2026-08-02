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Экономика

Бензин в Израиле подорожал на 61 агору за литр

Нефть и газ
Цены
время публикации: 02 августа 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 07:18
Бензин в Израиле подорожал на 61 агору за литр
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Бензин в Израиле подорожал на 61 агору за литр
Yossi Aloni/Flash90

В ночь на воскресенье, 2 августа, в Израиле резко выросли цены на бензин. Максимальная стоимость литра неэтилированного бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания составляет теперь 8,09 шекеля с учетом НДС – на 61 агору больше, чем в июле.

Доплата за обслуживание заправщиком не изменилась и составляет 25 агорот за литр. Таким образом, при полном обслуживании литр бензина может стоить до 8,34 шекеля. В Эйлате, где не взимается НДС, максимальная цена составляет 6,85 шекеля при самообслуживании и 7,06 шекеля при полном обслуживании.

В июле бензин стоил 7,48 шекеля за литр – на 32 агоры дешевле, чем в июне. Нынешнее повышение связано с ростом цен на бензин в Средиземноморском регионе и укреплением доллара.

Цена приблизилась к историческому максимуму: в сентябре 2012 года литр бензина с октановым числом 95 стоил в Израиле 8,25 шекеля.

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Бензин в Израиле подорожает на 61 агору за литр