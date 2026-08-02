ЦАХАЛ ликвидировал командира "Нухбы", участника нападения на Нир-Оз, и комбата ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в субботу, 1 августа, на юге сектора Газы был ликвидирован Салем Джамаль Абд ар-Рахман Абу Лабад, командир подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.

По данным армейской пресс-службы, Абу Лабад участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз во время резни 7 октября 2023 года.

В ходе еще одного авиаудара, нанесенного в пятницу в центральной части сектора Газы, был ликвидирован Мухаммад Абд ан-Насер Мухаммад Хатиб, командир батальона "Магази" ХАМАС.

В ЦАХАЛе заявили, что оба боевика действовали в составе военного крыла ХАМАС и пытались организовать нападения на израильские войска. Они были ликвидированы точечными ударами с воздуха.