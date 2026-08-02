В Израиле снижены тарифы страхования автомобилей от ущерба и угона

С 1 августа в Израиле вступили в силу новые тарифы страхования автомобилей от ущерба и угона, утвержденные Управлением рынка капитала, страхования и сбережений. Регулятор потребовал от восьми страховых компаний пересчитать стоимость полисов в соответствии с реальным уровнем риска.

При согласовании новых тарифов компании должны были обосновать стоимость страхования с учетом частоты и размера выплат, стоимости ремонта и запчастей, операционных расходов и предполагаемой прибыли. По данным "Глобс", регулятор ограничил заложенную в тарифы прибыль уровнем менее 10%.

Стоимость комплексного страхования автомобилей начала снижаться еще до официального введения новых тарифов. По оценкам представителей отрасли, средняя цена полисов уменьшилась примерно на 15-20% по сравнению с пиковым уровнем. Среди причин называются сокращение числа угонов и давление со стороны регулятора.

Для некоторых популярных моделей снижение стоимости страхования за год достигло 22-35%. Сильнее всего подешевели полисы для Honda Jazz – на 35,4%. Страхование Toyota RAV4 и Seat Arona подешевело примерно на 30%, Suzuki Swift – на 29,4%, Hyundai Ioniq – на 27,5%, Kia Stonic – на 26,7%.

Единого тарифа для всех водителей нет: окончательная стоимость зависит от модели автомобиля, возраста и стажа водителя, истории страховых случаев и других факторов. Представители отрасли рекомендуют перед продлением полиса получить предложения от нескольких компаний и добиваться дополнительной скидки.