02 декабря 2025
Ynet: в Катманду совершено нападение на израильтянина

время публикации: 02 декабря 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 08:49
Ynet: в Катманду совершено нападение на израильтянина
AP Photo/Niranjan Shrestha

Как сообщает Ynet, в Катманду совершено нападение на 25-летнего израильтянина Альмога Армозу. Местные жители избили его, когда Альмог возвращался в свой хостель. По его словам, инцидент произошел на националистической почве.

Молодой человек рассказал изданию, что на него напали в переулке, ведущем в популярный у израильтян хостель, и прямо перед этим он записывал сообщение на иврите. Удар был нанесен металлической арматурой, но он смог сбежать, что его и спасло.

