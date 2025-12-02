x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Трамп выступил с обвинениями в адрес Гондураса

время публикации: 02 декабря 2025 г., 12:57
Трамп выступил с обвинениями в адрес Гондураса
Президент США Дональд Трамп обвинил Центральный избирательный совет Гондураса в попытке изменить результаты президентских выборов после того, как глава ЦИС Ана Паола Халь сообщила, что они закончились "технической ничьей".

Поддерживаемый Трампом кандидат от правой "Национальной партии" Насри Асфура опередил кандидата от "Либеральной партии" Сальвадора Насраллу всего на 515 голосов. В связи с этим избирательные бюллетени будут пересчитаны вручную.

Халь призвала граждан страны заручиться терпением, сохранять спокойствие и дождаться официальных результатов. На их публикацию у избирательного совета есть 30 дней.

Однако американский президент написал в социальной сети Truth Social: "Похоже, что Гондурас пытается изменить результаты президентских выборов. Если так, им придется заплатить". Напомним, что накануне выборов Трамп пригрозил оставить страну без американской помощи, если Асфура не победит на выборах.

