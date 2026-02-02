"Кешет": заморожено решение о сокращении сил ЦАХАЛа на границе с Газой

ЦАХАЛ заморозил решение о сокращении сил, дислоцированных в населенных пунктах, прилегающих к границе с Газой. Об этом сообщает "Кешет".

Согласно опубликованной информации, накануне состоялась встреча генерал-майора Йоси Бахара, координирующего вопрос безопасности населенных пунктов в Южном округе, с главами местных и региональных советов. По итогам этой встречи было принято решение заморозить планировавшееся сокращение сил. Сообщается, что консультации представителей ЦАХАЛа с главами местных и региональных советов продолжатся.

На прошлой неделе главы служб безопасности региональных и местных советов получили сообщение о том что уже 1 февраля намечается сокращение сил ЦАХАЛа в их населенных пунктах: "Мы знаем, что это не планировалось, и что такие шаги должны совершаться более организованно, с большим вовлечением вас, но к сожалению, должны сообщить, что 1 февраля и 1 марта осуществится сокращение сил в населенных пунктах. Я знаю, что такая форма оповещения не принята, но к сожалению таковы распоряжения, которые мы должны выполнять".

Эти сообщения, разосланные через WhatsApp, вызвали возмущение жителей юга, которые назвали такое решение "проявлением пренебрежения", возвращением к "концепциям 6 октября" и потребовали немедленного созыва комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне для обсуждения вопроса о дислокации сил в населенных пунктах. На фоне этого возмущения, состоялась встреча с представителем южного округа, и решение о сокращении сил было заморожено.