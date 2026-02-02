Lockheed Martin увеличит производство ракет-перехватчиков к THAAD с 96 до 400 в год

Американский оборонный концерн Lockheed Martin подписал договор с министерством обороны США об увеличении темпов производства ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD.

На текущий момент концерн довел темпы производства до 96 ракет в год. Соглашение предусматривает увеличение производства до 400 ракет в год

Решение принято на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном и необходимости обеспечить технологическое превосходство.

Для реализации этого шага Lockheed Martin создала специализированный центр производства и обучения в Кэмдене, Арканзас. В производственные комплексы в Арканзасе, Алабаме и Флориде вложены 7 миллиардов долларов.