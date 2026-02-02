x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:03
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Lockheed Martin увеличит производство ракет-перехватчиков к THAAD с 96 до 400 в год

США
ПРО
Оборонка
время публикации: 02 февраля 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 12:43
Lockheed Martin увеличит производство ракет-перехватчиков к THAAD с 96 до 400 в год
Wikipedia.org. Фото: The U.S. Army

Американский оборонный концерн Lockheed Martin подписал договор с министерством обороны США об увеличении темпов производства ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD.

На текущий момент концерн довел темпы производства до 96 ракет в год. Соглашение предусматривает увеличение производства до 400 ракет в год

Решение принято на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном и необходимости обеспечить технологическое превосходство.

Для реализации этого шага Lockheed Martin создала специализированный центр производства и обучения в Кэмдене, Арканзас. В производственные комплексы в Арканзасе, Алабаме и Флориде вложены 7 миллиардов долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Возможная военная операция против Ирана: США еще требуется время для концентрации сил
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 августа 2025

Bloomberg: Пентагон потратит более $3,5 млрд на пополнение запасов в связи с войнами Израиля