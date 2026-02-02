x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:03
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

SpaceX заблокировал спутниковый интернет для российских беспилотников

Украина
Война в Украине
Илон Маск
время публикации: 02 февраля 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 12:52
SpaceX заблокировал спутниковый интернет для российских беспилотников
Brandon Bell/Pool via AP

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX заблокировала доступ к космическому интернету Starlink для российских войск, использующих эту систему связи для управления ударными беспилотниками, уничтожающими украинскую гражданскую инфраструктуру.

The Moscow Times цитирует пост Маска. "Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды", – написал он в принадлежащей ему социальной сети X. Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил предпринимателя.

"Следующим шагом будет внедрение системы, позволяющей работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей о регистрации Starlink для верификации. Остальные терминалы будут отключены", – сообщил министр.

В конце января украинские военные начали сообщать о случаях установки Starlink на российские ударные БПЛА, что позволяло им обходить украинские средства ПВО. После получения официальной жалобы со стороны Украины SpaceX оперативно принял меры.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 января 2026

SpaceX Илона Маска начал обеспечивать в Иране свободный интернет