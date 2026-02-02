SpaceX заблокировал спутниковый интернет для российских беспилотников

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX заблокировала доступ к космическому интернету Starlink для российских войск, использующих эту систему связи для управления ударными беспилотниками, уничтожающими украинскую гражданскую инфраструктуру.

The Moscow Times цитирует пост Маска. "Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды", – написал он в принадлежащей ему социальной сети X. Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил предпринимателя.

"Следующим шагом будет внедрение системы, позволяющей работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей о регистрации Starlink для верификации. Остальные терминалы будут отключены", – сообщил министр.

В конце января украинские военные начали сообщать о случаях установки Starlink на российские ударные БПЛА, что позволяло им обходить украинские средства ПВО. После получения официальной жалобы со стороны Украины SpaceX оперативно принял меры.