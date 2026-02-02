x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 14:03
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия подтвердила: переговоры с Украиной возобновятся 4 февраля

Украина
Война в Украине
Россия
время публикации: 02 февраля 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 13:20
Россия подтвердила: переговоры с Украиной возобновятся 4 февраля
AP Photo/Markus Schreiber,Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, России и США, состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Первоначально он планировался на 1 февраля.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", – сказал чиновник.

Минувшим днем о переносе трехсторонней встречи на 4-5 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Украина готова к предметному разговору, и мы стремимся, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает", – написал он.

Напомним, что первая после длительного перерыва встреча представителей трех стран состоялась в Абу-Даби 23-24 января. Обсуждались все находящиеся на повестке дня вопросы, в том числе территориальные требования по Донбассу, Запорожская АЭС, меры по деэскалации ситуации.

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф назвал переговоры продуктивными, однако сторонам не удалось достичь прогресса по критическому территориальному вопросу. Россия настаивает на полном уходе Украины с Донбасса, официальный Киев называет это условие неприемлемым.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook