Россия подтвердила: переговоры с Украиной возобновятся 4 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, России и США, состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Первоначально он планировался на 1 февраля.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", – сказал чиновник.

Минувшим днем о переносе трехсторонней встречи на 4-5 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Украина готова к предметному разговору, и мы стремимся, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает", – написал он.

Напомним, что первая после длительного перерыва встреча представителей трех стран состоялась в Абу-Даби 23-24 января. Обсуждались все находящиеся на повестке дня вопросы, в том числе территориальные требования по Донбассу, Запорожская АЭС, меры по деэскалации ситуации.

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф назвал переговоры продуктивными, однако сторонам не удалось достичь прогресса по критическому территориальному вопросу. Россия настаивает на полном уходе Украины с Донбасса, официальный Киев называет это условие неприемлемым.