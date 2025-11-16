x
Мир

Глава британского МВД Шабана Махмуд представит план борьбы с нелегальной иммиграцией

Великобритания
Нелегалы
время публикации: 16 ноября 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 13:12
Глава британского МВД Шабана Махмуд представит план борьбы с нелегальной иммиграцией
Peter Nicholls/Pool Photo via AP

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд намерена представить 17 ноября план, значительно осложняющий получение статуса постоянного жителя королевства для тех, кто прибыл в страну нелегально.

Статус беженца придется продлевать регулярно и, если страна, из которой человек прибыл, будет признана безопасной, мигранту придется вернуться на родину. Сейчас статус выдается сроком на пять лет после чего соискатель может подать просьбу о постоянном виде на жительство.

Махмуд предлагает увеличить срок ожидания постоянного статуса для нелегалов до 20 лет: "По сути, мы говорим людям: не приезжайте сюда как нелегалы, не садитесь в лодку. Нелегальная иммиграция разрывает нашу страну на части, задача правительства – ее объединить".

Как отмечает BBC, программа, вызвавшая критику правозащитников, во многом позаимствована у Дании. Там ее инициатором стали социал-демократы. Однако об ужесточении миграционной политики говорят и в других европейских странах, в том числе – в Германии.

