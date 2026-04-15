15 апреля 2026
Правительство Испании предоставляет законный статус полумиллиону нелегалов

время публикации: 15 апреля 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 13:07
Правительство Испании утвердило решение о предоставлении законный статус проживающим в стране нелегальным иммигрантам. Это составляет резкий контраст с политикой, проводимой США и многими европейскими странами.

Под действие распоряжения подпадают около полумиллиона человек. Подавать обращения в электронном виде можно будет с 16 апреля, а лично – с 20 апреля. Срок подачи – до 30 июня. Речь идет о людях, прибывших в Испанию до 1 января 2026 года, проживающих в стране пять месяцев и не имеющих уголовного прошлого.

"Причина этого решения – как справедливость, так и необходимость. Без новых рабочих рук, без их вклада, благосостояние пойдет на спад. Тот факт, что испанская экономика наиболее стремительно развивающаяся в Европе – заслуга мигрантов", – заявил премьер-министр Педро Санчес.

Большинство мигрантов – выходцы из африканских и латиноамериканских стран, занятые в сельском хозяйстве, туризме, оказании услуг. Социалистическое правительство отмечает, что они играют благотворную роль в условиях, когда коренное население стареет.

