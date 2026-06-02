02 июня 2026
Мир

Премьер-министр Канады: "Мы не справились с защитой евреев"

Канада
Антисемитизм
время публикации: 02 июня 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 09:43
AP Photo/Thomas Padilla; Pool

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании нового консультационного совета, предназначенного для борьбы с антисемитизмом и другими формами ненависти. Заявление было сделано во время посещения политиком синагоги Holy Blossom Temple в Торонто.

"По всей Канаде, антисемитизм достиг уровня, не виданного со времен Второй Мировой войны. Две трети преступлений на почве религиозной ненависти в минувшем году были направлены против евреев", – сказал Карни. Евреи составляют 1% от населения Канады.

Он напомнил о нападениях на евреев и еврейские организации, сказав, что среди антисемитских инцидентов были обстрелы школ, поджоги синагог, нападения на общинные центры, еврейские бизнесы, а в университетах подвергались избиению еврейские студенты.

"Ужас и позор глобальны, но мы должны действовать на местном уровне. И эти действия начинаются с признания: гражданское общество Канады не справилось с защитой евреев", – признал он. Глава правительства отметил: необходимы жесткие и целенаправленные действия.

На рассмотрении канадского Сената находится уже принятый нижней палатой закон, который усилит охрану мест отправления культа, школ и общинных центров, а также выделит преступления на почве ненависти в отдельную статью. На это предусмотрены ассигнования в десятки миллионов долларов.

