NVIDIA и Google ведут переговоры по выплате налогов в Израиле в долларах США

время публикации: 02 июня 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 09:05
NVIDIA и Google ведут переговоры по выплате налогов в Израиле в долларах США
Американские транснациональные корпорации NVIDIA и Google, имеющие крупные подразделения в Израиле, ведут переговоры с министерством финансов и налоговым управлением об уплате налогов в долларах США, а не в шекелях, сообщает "Калькалист".

Напомним, что налоговое управление уже разрешило подобный сценарий для уплаты налогов по сделкам Google-Wiz и ServiceNow-Armis в попытке смягчить укрепление национальной валюты.

С технической точки зрения в израильской налоговой системе существует возможность перехода на долларовую отчетность по корпоративному налогу в рамках так называемых «долларовых регламентов». Однако в таких случаях компании обязаны уведомить о принятии регламентов до начала налогового года - то есть до января, - а также принять на себя обязательства на трёхлетний срок.

Согласно "Калькалисту", переговоры с международными компаниями начались уже после наступления нового налогового года. На данном этапе неясно, идёт ли речь о постоянном переходе на долларовые налоговые платежи или лишь о временном решении.

