Обрушение школы в Индонезии: около 60 подростков спасены, столько же остаются под завалами

По состоянию на 2 октября спасателям удалось извлечь из-под завалов около 60 подростков, оказавшихся под руинами школы-интерната в Индонезии, в городе Сидоарджо на востоке Явы. Здание рухнуло, когда его фундамент не выдержал продолжающихся строительных работ на верхних этажах.

Согласно имеющимся у администрации школы данным, под завалами остаются 59 человек.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представительницу поисково-спасательного агентства Эми Фризер, 2 октября спасатели не обнаружили признаков жизни среди руин школы, хотя выкрикивали имена жертв и использовали детекторы движения.