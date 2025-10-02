x
02 октября 2025
последняя новость: 11:00
02 октября 2025
02 октября 2025
последняя новость: 11:00
02 октября 2025
Обрушение школы в Индонезии: около 60 подростков спасены, столько же остаются под завалами

время публикации: 02 октября 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 10:29
Обрушение школы в Индонезии: около 60 подростков спасены, примерно столько же остаются под завалами
AP Photo/Achmad Ibrahim

По состоянию на 2 октября спасателям удалось извлечь из-под завалов около 60 подростков, оказавшихся под руинами школы-интерната в Индонезии, в городе Сидоарджо на востоке Явы. Здание рухнуло, когда его фундамент не выдержал продолжающихся строительных работ на верхних этажах.

Согласно имеющимся у администрации школы данным, под завалами остаются 59 человек.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представительницу поисково-спасательного агентства Эми Фризер, 2 октября спасатели не обнаружили признаков жизни среди руин школы, хотя выкрикивали имена жертв и использовали детекторы движения.

