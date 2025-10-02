В Европе, Тунисе и Турции прошли акции протеста против перехвата "флотилии Сумуда"

В Греции, Италии, Германии, Тунисе и Турции прошли акции протеста против перехвата "флотилии Сумуда" израильскими ВМС, сообщает ВВС.

Итальянские профсоюзы также призвали к всеобщей забастовке в "защиту флотилии, конституционных ценностей и Газы".

Министерство иностранных дел Турции осудило перехват как "акт терроризма" и призвало привлечь к ответственности "виновных в этом нападении".

Президент Колумбии Густаво Петро назвал перехват "международным преступлением Нетаниягу". Петро расторг соглашение о свободной торговле Колумбии с Израилем, действующее с 2020 года, и призвал освободить двух колумбийцев, находившихся на борту одной из яхт "флотилии".

Вице-премьер Ирландии Саймон Харрис назвал сообщение о перехвате "вызывающими обеспокоенность" и заявил, что ожидает от Израиля соблюдения норм международного права, поскольку среди задержанных находятся по меньшей мере семеро граждан Ирландии, в том числе сенатор от партии "Шинн Фейн" Крис Эндрюс".

В ночь на 2 октября Армия обороны Израиля перехватила "глобальную флотилию Сумуда", пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13".

ЦАХАЛ и министерство иностранных дел заявили, что флотилия направлялась к берегам Газы с целью провокации, а не для оказания помощи. Израиль предложил участникам "флотилии" переправить в Газу все гуманитарные грузы согласованными маршрутами.

В ходе операции также были задержаны несколько активистов.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало краткое сообщение о перехвате "глобальной флотилии": "Уже несколько судов флотилии ХАМАС-Сумуд были благополучно остановлены, и их пассажиры переправляются в израильский порт. Грета и ее друзья здоровы и невредимы".