Во вторник, 2 сентября, стало известно, что 76-летний французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом по делу об изнасиловании актрисы Шарлотты Арнуль. Об этом сообщают Franceinfo, BFMTV и AFP.

Речь идет о событиях 7 и 13 августа 2018 года. По версии прокуратуры, Депардье "принудил жертву подчиниться своей воле", а сопротивляться она "не могла". Арнуль подала заявление 27 августа 2018 года.

Жерар Депардье. Фотогалерея

В мае этого года Жерар Депардье был признан Парижским судом виновным по делу о сексуальных домогательствах. Он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно. В суде отметили, что при определении приговора приняли к сведению возраст актера и его состояние здоровья. Депардье на заседании суда не присутствовал.

Артиста обвиняли в сексуальных домогательствах две женщины, работавшие с ним на съемках фильма "Зеленые ставни", вышедшего в 2021 году, – художник-постановщик и помощница режиссера.

Жерар Депардье – один из наиболее известных актеров в истории французского кинематографа. Разговоры о его неподобающем поведении велись в течение долгих лет, и процесс над ним сравнивают с судом над голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Напомним, что в апреле 2023 года тринадцать женщин обвинили Депардье в сексуализированном насилии. Каждая из них утверждала, что столкнулась с подобным поведением актера на съемках в разных фильмах. Эти случаи происходили в разное время на протяжении 20 лет. Депардье свою вину отрицал, заявляя, что "Обидеть женщину – все равно, что ударить свою мать в живот".

Ранее, в 2019 году актриса Эммануэль Дебевер заявила в соцсетях, что на съемках фильма "Дантон" Депардье домогался ее. После съемок в "Дантоне" Дебевер вела замкнутый образ жизни, перестав сниматься. В декабре 2023 Дебевер покончила с собой. Ее тело было найдено в реке Сена в Париже.

В январе 2024 года французская прокуратура закрыла дело о сексуальных домогательствах, в которых актриса Элен Дарра обвинила Жерара Депардье, поскольку срок давности жалобы истек. Дарра подала официальную жалобу в парижскую прокуратуру 10 сентября 2023 года, в которой утверждала, что Депардье приставал к ней на съемках фильма "Дискотека" в 2007 году. Позже актриса объяснила журналистам, что известный актер "провел рукой по ее бедрам и ягодицам", когда она была в облегающем платье. По словам Дарра, все эти годы она молчала, потому что боялась, что попадет в черный список за жалобу на Депардье в самом начале своей карьеры.