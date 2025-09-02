x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 11:26
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 120 из 150 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 13 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 02 сентября 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 10:19
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 120 из 150 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 13 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 150 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 120 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 30 БПЛА в девяти локациях и падения фрагментов в пяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 2 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 13 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1287-й день войны