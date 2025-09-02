Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 120 из 150 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 13 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 150 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 120 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 30 БПЛА в девяти локациях и падения фрагментов в пяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 2 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 13 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.