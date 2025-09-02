Бельгия поддержит создание палестинского государства

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил, что королевство проголосует в поддержку создания палестинского государства на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу через неделю.

"Палестина будет признана Бельгией на сессии ООН! Против правительства Израиля вводятся жесткие санкции", – написал он в социальной сети X. Он подчеркнул, что речь не идет о коллективном наказании израильтян.

"Решение стало ответом на гуманитарную трагедию, которая разворачивается в Газе, где в результате израильского наступления большинству жителей пришлось по меньшей мере раз покинуть свои дома, и ООН объявило состояние голода", – отметил политик.

"Израильское насилие нарушает нормы международного права, и Бельгия, верная своим международным обязательствам, включая предотвращение риска геноцида, должна увеличить давление на правительство Израиля и террористов ХАМАСа", – написал Прево.

Отметим, ранее глава правительства Бельгии Барт Де Вевер выразил противоположную позицию. По его словам, пока палестинцы не выполнят несколько условий, такое признание будет бессмысленным.

"Эти условия сделают возможной реализацию принципа двух государств. Речь идет о разоружении ХАМАСа, освобождении заложников и предоставлении гарантий безопасности Израилю", – сказал глава правительства.