Президент Перу возложил на евреев часть ответственности за начало Второй Мировой войны

Исполняющий обязанности президента Перу Хосе Мария Балькасар Селада вызвал скандал, когда, выступая на заседании Коммерческой палаты Лимы, заявил, что евреи разделяют ответственность за развязывание Второй Мировой войны.

"Евреи подтолкнули Германию к войне, они имели значительное влияние на банковские дела, торговлю, занимались ростовщичеством", – заявил глава государства, повторив утверждения нацистской пропаганды.

Еврейская ассоциация Перу выступила с официальным заявлением, выразив потрясение тем, что глава государства распространяет антисемитские теории конспирации, потребовав немедленных извинений. Возмущение выразило и научное сообщество.

"Президент сожалеет о заявлении, создающем неверное представление о роли евреев в контексте начала Второй Мировой войны. Причина войны и не имеющего прощения геноцида евреев – фанатизм нацистов. Эта историческая позиция легла в основу поддержки Перу основания государства Израиль", – сообщила канцелярия главы государства.

"Президент Хосе Мария Балькасар самым категорическим образом осуждает геноцид евреев во время Второй Мировой войны, вновь заявляет о неприемлемости антисемитизма и любых форм дискриминации и выражает солидарность с жертвами Холокоста", – говорится в заявлении.