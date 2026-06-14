Трамп рассказал, что после израильского удара по Бейруту вновь обматерил Нетаниягу

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что после израильского удара по Бейруту провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. В этой беседе вновь была использована нецензурная лексика.

"Я спросил у него, что за х… ты творишь?" – сказал Трамп, выразив при этом уверенность, что соглашение с Ираном, несмотря на удар, будет подписан в "ближайшие два-три часа".

Ранее в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Израиль "имеет право защищать себя от угроз", однако отметил, что инцидент, на который Израиль ответил ударом, был "незначительным". "Никто не пострадал, не был ранен или убит, и это не должно сорвать важный процесс", – написал Трамп.

По его словам, участники переговоров "близки к сделке, которая принесет мир региону, включая Ливан", поэтому "все стороны должны остановиться".

Трамп также призвал прекратить любые атаки на ливанской территории. "Больше не должно быть ударов Израиля где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть атак против Израиля", – написал он.

Напомним, что 3 июня Трамп подтвердил в интервью Pod Force One, что в недавнем телефонном разговоре с Биньямином Нетаниягу, в ходе которого обсуждались ситуация в Ливане и Иране, он нецензурно отчитал своего собеседника.

"Меня несколько тревожит это его постоянная война с Ливаном. Так-то я Биби очень люблю. И мы отлично работаем вместе", – сказал тогда он.