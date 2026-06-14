ЦАХАЛ сообщил о падении ракеты и "воздушных целей" на территории Израиля, возле границы с Ливаном

После того, как сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне и Манаре, военные сообщили, что ракета, запущенная из Ливана, пересекла границу и упала на израильской территории в районе кибуца Неот-Мордехая.

ЦАХАЛ также сообщил о падении "воздушных целей" в районе действия израильских сил на юге Ливана, а также на территории Израиля.