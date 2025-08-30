x
30 августа 2025
Мир

Украинские БПЛА атаковали промышленные предприятия в РФ

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 30 августа 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 07:54
Украинские БПЛА атаковали промышленные предприятия в РФ
Investigative Committee of Moscow via AP

В ночь на 30 августа вооруженными силами Украины были нанесены удары по ряду промышленных объектов на территории России. В частности, был атакован Краснодарский нефтеперерабатывающий завод, возник пожар на технологической установке.

Сообщается также о повторном ударе по Сызраньскому нефтеперерабатывающему заводу. Местные власти утверждают, что атака БПЛА была отражена.

В Алексине (Тульская область) обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 86 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской и Курской областей, над территорией Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
