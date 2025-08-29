Владимир Зеленский сообщил, что число жертв российского удара по Киеву достигло 25

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что число жертв массированного российского удара по Киеву увеличилось до 25.

"Поговорил с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. На данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения Путина – продолжать убийства, а не делать шаги к миру", – написал украинский президент в соцсетях.

Ночью и утром 28 августа армия РФ атаковала жилые районы Киева, применив ударные БПЛА и ракеты. В Дарницком районе было прямое попадание по пятиэтажному дому.