"11 друзей Оушена": в Германии совершено дерзкое ограбление банка, преступники пробили стену

В городе Гельзенкирхен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия совершено ограбление банка Sparkasse, которое уже называют одним из самых дерзких в истории Германии. Предполагается, что добыча преступников составила 30 миллионов евро.

Преступление было совершено в ночь на 28 декабря. Злоумышленники проникли в банк из соседнего подземного паркинга, пробив специальным буром сначала внешнюю стену, а затем стену банковского хранилища. Они опустошили более 3000 банковских ячеек, где хранились деньги и ценности, покинув банк через пробитую ими брешь.

Об ограблении стало известно только утром 29 декабря, когда в банке сработала пожарная сигнализация. Пресс-служба полиции отметила, что действовали настоящие профессионалы, сравнив их работу с фильмом "11 друзей Оушена".

Свидетели сообщили о нескольких мужчинах, которых видели с большими сумками на лестничной клетке парковки. Камеры наблюдения также зафиксировали черный автомобиль Audi RS 6, покидающий стоянку. Полиция установила, что его номерные знаки были украдены в Гамбурге.

Точная сумма похищенного остается неизвестной, поскольку пользователи ячеек хранят их содержимое в тайне. Банк ведет переговоры со страховой компании о компенсации ущерба своим клиентом.