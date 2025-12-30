После встречи Трампа и Нетаниягу Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел 30 декабря телефонный разговор с президентом Исламской республики Иран Масудом Пезешкианом. Как сообщает пресс-служба Кремля, "Пезешкиан осудил организованную киевским режимом масштабную атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России".

"Состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления российско-иранского сотрудничества в различных областях, включая энергетику и транспортную инфраструктуру. Обсуждена и ситуация вокруг иранской ядерной программы", – говорится в лаконичном заявлении.

Напомним, что 29 декабря во Флориде состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Одним из основных вопросов на повестке дня стало противостояние ракетным и ядерным разработкам режима аятолл.

Израильские СМИ подчеркивают, что в ходе переговоров Трамп дал "зеленый свет" поддержке израильских действий против Ирана в случае продолжения иранцами работ по ракетной программе или ядерным проектам, а также заявил, что США "придется" реагировать, если Тегеран попытается восстановить военный потенциал.

Ранее сайт иранской оппозиции Iran International со ссылкой на информированные военные источники сообщил, что Корпус стражей Исламской революции ведет разработку химических и биологических боеголовок для ракет большого радиуса.

Согласно публикации, КСИР считает химическое и бактериологическое оружие надежным сдерживающим фактором на случай возможного израильского удара. Иранское руководство считает, что новый военный конфликт может представлять угрозу для самого существования режима.