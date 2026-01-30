США объявили о введении новых санкций против иранских чиновников

США объявили о введении новых санкций против высокопоставленных иранских чиновников, в том числе министра внутренних дел Эскандара Момени.

Согласно заявлению госдепартамента, санкции наложены на тех, кто "несет ответственность жестокое подавление демонстраций".

"В то время как иранский народ уже 47 лет протестует против неэффективного и разрушительного управления экономикой, режим продолжает отдавать приоритет финансированию террористических группировок за рубежом и широкомасштабным программам вооружения, а не удовлетворению базовых потребностей граждан Ирана. США поддерживают иранский народ в его протестах против коррумпированного и репрессивного режима в Тегеране", – говорится в заявлении госдупа США.