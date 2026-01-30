x
30 января 2026
|
последняя новость: 21:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2026
|
30 января 2026
|
последняя новость: 21:32
30 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США объявили о введении новых санкций против иранских чиновников

США
Иран
время публикации: 30 января 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 18:51
США объявили о введении новых санкций против иранских чиновников
AP Photo/Michael Grube

США объявили о введении новых санкций против высокопоставленных иранских чиновников, в том числе министра внутренних дел Эскандара Момени.

Согласно заявлению госдепартамента, санкции наложены на тех, кто "несет ответственность жестокое подавление демонстраций".

"В то время как иранский народ уже 47 лет протестует против неэффективного и разрушительного управления экономикой, режим продолжает отдавать приоритет финансированию террористических группировок за рубежом и широкомасштабным программам вооружения, а не удовлетворению базовых потребностей граждан Ирана. США поддерживают иранский народ в его протестах против коррумпированного и репрессивного режима в Тегеране", – говорится в заявлении госдупа США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 января 2026

NYT: Трамп получил расширенный список военных действий против Ирана