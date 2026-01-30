x
30 января 2026
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2026
|
30 января 2026
|
последняя новость: 17:14
30 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ признал иноагентами общественного деятеля Александра Гольдфарба и журналиста Яна Шенкмана

Россия
время публикации: 30 января 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 16:29
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст РФ внес в перечень иностранных агентов общественного деятеля Александра Гольдфарба и поэта и журналиста Яна Шенкмана.

Кроме того, иноагентами признаны проект "Дозор в Волгограде", медиапроект "Новая вкладка", интернет-проект "Швейцария для всех", а также проект "MISRA"/"МИСРА ТВ".

Гольдфарбу и Шенкману минюст вменяет распространение контента нежелательных организаций.

Кроме того, Гольдфарб якобы распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО и "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией".

Шенкман, по данным минюста, "взаимодействует с иностранными агентами".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook