Минюст РФ признал иноагентами общественного деятеля Александра Гольдфарба и журналиста Яна Шенкмана

Минюст РФ внес в перечень иностранных агентов общественного деятеля Александра Гольдфарба и поэта и журналиста Яна Шенкмана.

Кроме того, иноагентами признаны проект "Дозор в Волгограде", медиапроект "Новая вкладка", интернет-проект "Швейцария для всех", а также проект "MISRA"/"МИСРА ТВ".

Гольдфарбу и Шенкману минюст вменяет распространение контента нежелательных организаций.

Кроме того, Гольдфарб якобы распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО и "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией".

Шенкман, по данным минюста, "взаимодействует с иностранными агентами".