Минюст РФ признал иноагентами общественного деятеля Александра Гольдфарба и журналиста Яна Шенкмана
время публикации: 30 января 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 16:29
Минюст РФ внес в перечень иностранных агентов общественного деятеля Александра Гольдфарба и поэта и журналиста Яна Шенкмана.
Кроме того, иноагентами признаны проект "Дозор в Волгограде", медиапроект "Новая вкладка", интернет-проект "Швейцария для всех", а также проект "MISRA"/"МИСРА ТВ".
Гольдфарбу и Шенкману минюст вменяет распространение контента нежелательных организаций.
Кроме того, Гольдфарб якобы распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО и "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией".
Шенкман, по данным минюста, "взаимодействует с иностранными агентами".