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Лесные пожары во Франции: арестованы подозреваемые в поджоге

время публикации: 30 июля 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 12:54
Лесные пожары во Франции: арестованы подозреваемые в поджоге
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Лесные пожары во Франции: арестованы подозреваемые в поджоге
AP Photo/Emma Da Silva

Два человека арестованы во Франции по подозрению в поджоге лесных массивов, ставшем причиной пожара, уничтожившего 42000 гектаров леса на юго-востоке страны и вызвавшем эвакуацию более чем 220000 человек.

30 июля власти разрешили вернуться домой 84000 эвакуированным. За минувшую ночь ситуация стабилизировалась, однако пожарные расчеты остаются в состоянии полной мобилизации. Борьбу с огнем ведут 2200 пожарных и 20 самолетов и вертолетов, привлечена и армия.

Снижение температуры и повышение влажности помогло и испанским пожарным. Правительство королевства сообщило, что к западу от Мадрида почти не осталось очагов возгорания. В то же время в Пиренеях из-за пожара эвакуировано около 600 человек.

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