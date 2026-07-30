x
30 июля 2026
|
последняя новость: 16:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 16:16
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Конституционная реформа в Никарагуа: 80-летний Ортега продлевает срок правления

время публикации: 30 июля 2026 г., 15:38 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 15:38
Конституционная реформа в Никарагуа: 80-летний Ортега продлевает срок правления
0:00 0:00
Конституционная реформа в Никарагуа: 80-летний Ортега продлевает срок правления
AP Photo/Matias Delacroix

Президент Никарагуа Даниэль Ортега вынес на рассмотрение контролируемого им парламента проект конституционной реформы, которая продлит срок его правления с шести до семи лет, с возможностью дальнейшего продления.

План также предусматривает запрет баллотироваться и занимать общественные должности "предателям" и "организаторам переворотов". Как отмечает оппозиция и правозащитники, это позволит полностью отстранить от власти его политических противников.

Неделю назад назад Ортега заявил, что в стране больше не будут проводить выборы. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить прихода к власти оппозиции. Заявление прозвучало во время торжеств по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.

Ортега, марксистско-ленинский лидер Никарагуа, вернулся к власти в 2007 году. В последние годы его правительство последовательно усиливало контроль над государственными институтами: были арестованы или отстранены от участия в выборах многие оппозиционные политики, а также приняты конституционные изменения, расширившие полномочия президента и закрепившие статус его супруги Росарио Мурильо в качестве соправителя страны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 июля 2026

Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы