Нападение на полицейский блокпост в Пакистане, не менее 15 убитых
время публикации: 30 июля 2026 г., 06:34 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 06:36
Нападение на полицейский блокпост в Пакистане, не менее 15 убитых
0:00 0:00
Не менее семи полицейских и восьми боевиков были убиты в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в округе Хангу на севере Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, сообщает AFP.
По данным местных источников, еще 22 сотрудника полиции получили ранения. Силы безопасности ведут поисковую операцию в районе нападения.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.