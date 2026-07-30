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Мир

Нападение на полицейский блокпост в Пакистане, не менее 15 убитых

Афганистан
Пакистан
время публикации: 30 июля 2026 г., 06:34 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 06:36
Нападение на полицейский блокпост в Пакистане, не менее 15 убитых
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Нападение на полицейский блокпост в Пакистане, не менее 15 убитых
AP Photo/Anjum Naveed

Не менее семи полицейских и восьми боевиков были убиты в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в округе Хангу на севере Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, сообщает AFP.

По данным местных источников, еще 22 сотрудника полиции получили ранения. Силы безопасности ведут поисковую операцию в районе нападения.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Мир
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