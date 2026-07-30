Нападение на полицейский блокпост в Пакистане, не менее 15 убитых

Не менее семи полицейских и восьми боевиков были убиты в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в округе Хангу на севере Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, сообщает AFP.

По данным местных источников, еще 22 сотрудника полиции получили ранения. Силы безопасности ведут поисковую операцию в районе нападения.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.