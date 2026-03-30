Олег Дерипаска: "Россия в глубоком кризисе, надо работать по 12 часов в сутки"

Российский олигарх Олег Дерипаска опубликовал в мессенджере Telegram пост, согласно которому Россия находится в глубоком кризисе. Чтобы смягчить его последствия, предприниматель призывает соотечественников работать по 12 часов в день.

"С этого года мир стал другим. Для всех, не только для нашей страны. Это уже не экономический кризис из-за жёсткой ДКП, банковских ставок и напрасного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ", – пишет Дерипаска.

"И не только следствие разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику – и национальные, и иностранные. Этот кризис глубже. Он вызван тяжёлой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, – к региональным, со всевозможными ограничениями", – считает он.

"Но этот путь всё равно придётся пройти и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше", – заявляет олигарх.

По его словам, чтобы быстрее пройти эту трансформацию, необходимо перейти на новый график – с восьми утра до восьми вечера, включая субботы. "Я знаю несколько десятков людей, которые, как начали в девяностые жить по такому графику, так из него и не выходили… Ну что ж, им будет полегче, чем остальным", – добавляет он.

Отметим, что Дерипаска, согласно публикациям западных СМИ, поддержал предложение президента Владимира Путина к российским предпринимателям о добровольных пожертвованиях на ведение "специальной военной операции".