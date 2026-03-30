Трамп угрожает Ирану "возмездием" за гибель американских военных и других граждан

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Вашингтон ведет "серьезные переговоры" с теми, кого он назвал "новым и более разумным правительством" Ирана, с целью прекращения военных действий.

По словам Трампа, переговоры продвигаются успешно, однако он предупредил: если сделка не будет достигнута в ближайшее время, а Ормузский пролив не будет "немедленно открыт для судоходства", США нанесут удары по всем электростанциям, нефтяным скважинам, острову Харг и, возможно, по опреснительным объектам Ирана – тем, которые, по его словам, американская сторона "намеренно пока не трогала".

Трамп охарактеризовал возможные удары как возмездие за гибель американских военных и других граждан, которую он возложил на иранский режим за его 47-летнее "царство террора".