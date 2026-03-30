Задержанные на митингах против отключения интернета в России

По меньшей мере 20 человек были задержаны 29 марта в России за участие в несанкционированных акциях протеста против блокировок мессенджеров и отключения интернета, сообщает ОВД-Инфо.

Заявки на проведение митингов были поданы в десятках городов, но ни в одном из случаев власти не выдали разрешение на их проведение. Так, в Москве отказ мотивировали "ковидными ограничениями". Болотная площадь, где планировалось мероприятие, была оцеплена.

Помимо российской столицы, задержания проводились в Санкт-Петербурге, Калуге, Воронеже. Среди задержанных несовершеннолетние. В Москве был задержан ветеран правозащитного движения, 72-летний Александр Подарбинек. Через несколько часов его отпустили.

Инициатором митинга в столице выступило движение "Алый лебедь", созданное в нынешнем месяце после начала блокировок мессенджеров. Своей целью организация называет защиту конституционных прав на свободу слова и мирные собрания.