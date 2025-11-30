x
Мир

Российская атака на Вышгород: один погибший, среди пострадавших ребенок

Война в Украине
Погибшие
Беспилотники
время публикации: 30 ноября 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 05:31
Российская атака на Вышгород: один погибший, среди пострадавших ребенок
ГСЧС по Киевской области

В ночь на 30 ноября в городе Вышгород Киевской области в результате российской дроновой атаки по меньшей мере один человек погиб, 11 пострадали. Шесть человек госпитализированы. Среди пострадавших ребенок.

Об этом сообщают начальник Киевской ОВА Николай Калашник и ГСЧС по Киевской области.

Причинен значительный ущерб многоэтажному жилому зданию. Эвакуировано 146 человек.

