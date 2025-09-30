Реакция разных стран на "план Трампа" по Газе: поддержка, позитивные оценки, надежды

Многие государственные лидеры прокомментировали мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил: "Мы призываем все стороны объединиться и сотрудничать с администрацией США, чтобы окончательно согласовать это предложение и воплотить его в жизнь". По мнению Стармера, ХАМАС должен принять план США, сложить оружие и освободить оставшихся заложников.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приветствовала план Трампа, заявив, что он может стать "поворотным моментом, позволяющим обеспечить постоянное прекращение боевых действий, немедленное освобождение всех заложников и полный и безопасный гуманитарный доступ для гражданского населения".

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети X, что ожидает "решительных действий Израиля на этой основе". "У ХАМАС нет иного выбора, кроме как немедленно освободить всех заложников и следовать этому плану", – полагает Макрон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Я высоко оцениваю усилия президента США Дональда Трампа и его лидерство, направленные на прекращение кровопролития в Газе и достижение прекращения огня". Он написал в соцсети Х, что Турция продолжит поддерживать дипломатический процесс и намерена содействовать установлению "справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон".

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили свою уверенность в способности Трампа найти путь к миру, передает "Интерфакс". "Министры подтверждают свою готовность к позитивному и конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами и сторонами в целях завершения работы над соглашением и обеспечения его выполнения таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильность для народов региона", – говорится в совместном заявлении.