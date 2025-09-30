WSJ: Израиль вносил поправки в "план Трампа" по Газе

Американское издание Wall Street Journal пишет, что "Израиль помог сформировать план Трампа (по Газе) и настоял на внесении ряда поправок, которые вошли в окончательный вариант".

Как отмечается в публикации, представленный Белым домом план по Газе – с требованием освободить до 20 заложников в течение 48 часов, разоружить ХАМАС, ввести арабскую стабилизационную миссию и создать временное управление с последующим выводом ЦАХАЛа из сектора – упирается в ряд политических и практических барьеров. Даже при демонстрации согласия между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаниягу остаются "дыры" по архитектуре управления и гарантиям.

WSJ пишет, что, по сути, Трамп пригрозил новой войной, чтобы положить конец почти двухлетнему противостоянию.

ХАМАС пока не дал ответ на инициативу Белого дома.