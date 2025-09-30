x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 05:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 05:40
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: ХАМАС ответит на "план Трампа" в ближайшие дни

Газа
США
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 30 сентября 2025 г., 05:11 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 05:40
СМИ: ХАМАС ответит на "план Трампа" в ближайшие дни
AP Photo/Jehad Alshrafi

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что ХАМАС, вероятно, даст ответ на план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в Газе через несколько дней.

О том же пишет издание Politico.

По данным "Аль-Джазиры", "план Трампа" из 20 пунктов был передан представителям ХАМАСа посредниками из Египта и Катара.

Ранее член политбюро ХАМАСа Махмуд Мардауи в интервью телеканалу "Аль-Джазира" назвал происходящее попыткой задушить международное движение за признание палестинского государства. "Разоружение движения сопротивления без подтверждения права палестинцев самостоятельно решать свою судьбу – это не примет никто, даже администрация Аббаса", – сказал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 сентября 2025

Хуситы: "Цель плана Трампа – погасить возмущение всего мира действиями Израиля"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2025

В ХАМАСе назвали план Трампа "попыткой задушить движение за признание палестинского государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 сентября 2025

Опубликовано предложение Трампа по Газе: прекращение войны, освобождение всех заложников в 72 часа