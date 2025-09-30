СМИ: ХАМАС ответит на "план Трампа" в ближайшие дни

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что ХАМАС, вероятно, даст ответ на план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в Газе через несколько дней.

О том же пишет издание Politico.

По данным "Аль-Джазиры", "план Трампа" из 20 пунктов был передан представителям ХАМАСа посредниками из Египта и Катара.

Ранее член политбюро ХАМАСа Махмуд Мардауи в интервью телеканалу "Аль-Джазира" назвал происходящее попыткой задушить международное движение за признание палестинского государства. "Разоружение движения сопротивления без подтверждения права палестинцев самостоятельно решать свою судьбу – это не примет никто, даже администрация Аббаса", – сказал он.