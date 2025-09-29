x
29 сентября 2025
Ближний Восток

В ХАМАСе назвали план Трампа "попыткой задушить движение за признание палестинского государства"

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
Катар
время публикации: 29 сентября 2025 г., 22:52 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 23:20
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Член политбюро ХАМАСа Махмуд Мардауи в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что ни ХАМАС, ни какая-либо другая палестинская фракция пока не получила план Трампа. Однако то, что он видел, учитывает только интересы Израиля.

Он назвал происходящее попыткой задушить международное движение за признание палестинского государства. "Разоружение движения сопротивления без подтверждения права палестинцев самостоятельно решать свою судьбу – это не примет никто, даже администрация Аббаса".

Арабские СМИ сообщают, что после завершения встречи в Белом доме представители Катара в Дохе передали лидерам ХАМАСа предложение Трампа. Агентство Reuters пишет, что лидеры ХАМАСа пообещали посредникам внимательно изучить план Трампа и предоставить свой ответ.

