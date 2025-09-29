Опубликовано предложение Трампа по Газе: прекращение войны, освобождение всех заложников в 72 часа

Белый дом опубликовал предложенный американской администрацией план урегулирования в секторе Газы. Документ, состоящий из 20 пунктов, предусматривает немедленное прекращение военных действий.

Как отмечается, план предлагает поэтапное рамочное соглашение, призванное обеспечить безопасность Израиля, восстановление сектора и создание долгосрочных механизмов управления и обеспечение безопасности в Газе, которая должна стать свободной от террора зоной, которая более не представляет угрозы для своих соседей.

В случае согласия Израиля и ХАМАСа на это предложение, война прекратится немедленно, ЦАХАЛ отступит на согласованную линию. В течение 72 часов должны быть возвращены все израильские заложники – как живые, так и мертвые.

После возвращения заложников Израиль освободит 250 палестинских заключенных, осужденных на пожизненный срок и еще 1700 жителей Газы, арестованных после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей, задержанных в этот период. За каждого мертвого заложника будут возвращены тела 15 скончавшихся жителей Газы.

В случае принятия условий соглашения, начнутся полномасштабные поставки в Газу гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры (водоснабжения, канализации, электричества), больниц и пекарен. В Газу будет пропущена тяжелая техника, необходимая для расчистки развалин и дорог.

Распространение гуманитарной помощи будет вестись ООН и ее агентствами, а также Красным крестом и другими международными организациями, без участия Израиля или ХАМАСа. Возобновит работу КПП "Рафах".

Газой будет управлять временная переходная администрация, в которую войдут технократы – как палестинцы, так и международные эксперты. Она будет действовать под наблюдением специально создаваемой "Мирной комиссии", которую возглавит лично президент США Дональд Трамп. Она останется у власти, пока не будет проведена реформа Палестинской администрации.

Согласно предложению, эксперты, причастные к созданию процветающих современных городов Ближнего Востока – экономического чуда региона, представят план развития сектора. Будет обеспечено привлечение инвесторов. Эти инвестиции приведут к созданию рабочих мест, вернув надежду жителям Газы.

Подчеркивается, что принудительного изгнания населения из Газы не будет, однако те, кто решит покинуть сектор, смогут это сделать с возможностью впоследствии вернуться.

ХАМАС и другие группировки не будут играть никакой роли в управлении Газой. Вся военная и террористическая инфраструктура, включая туннели и оружейные мастерские, должна быть уничтожена без возможности восстановления. Демилитаризация Газы будет происходить под контролем независимых наблюдателей. Новая Газа сосредоточится на создании процветающей экономики и мирном сосуществовании с соседями.

Региональные партнеры США предоставят гарантии, что ХАМАС и другие группировки выполнят взятые на себя обязательства и что новая Газа не будет представлять угрозы. США, их арабские и международные партнеры создадут временные Международные силы стабилизации, которые будут немедленно направлены в сектор.