Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 101 из 127 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 86 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 31 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 127 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 101 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА в 11 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской области, есть пострадавшие, в том числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 31 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 86 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края, Брянской и Липецкой областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.