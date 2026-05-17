17 мая 2026
Спорт

Кубок Стэнли. "Баффало" разгромил "Монреаль"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 17 мая 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 08:17
Кубок Стэнли. "Баффало" разгромил "Монреаль"
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Второй финалист Восточной конференции НХЛ определится в седьмом матче серии.

"Баффало Сейбрз" в гостях разгромил "Монреаль Канадиенз" 8:3. Счет в серии 3:3.

На 11-й минуте "Монреаль" вел в счете 3:1.

На 14-й минуте еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сократил отставание 3:2.

Расмус Далин набрал 5 (1 + 4) очков.

Тейдж Томпсон набрал 4 (1 + 3) очка.

Джек Куинн (Баффало) набрал 3 (2 + 1) очка.

