Кубок Стэнли. "Баффало" разгромил "Монреаль"
время публикации: 17 мая 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 08:17
Второй финалист Восточной конференции НХЛ определится в седьмом матче серии.
"Баффало Сейбрз" в гостях разгромил "Монреаль Канадиенз" 8:3. Счет в серии 3:3.
На 11-й минуте "Монреаль" вел в счете 3:1.
На 14-й минуте еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сократил отставание 3:2.
Расмус Далин набрал 5 (1 + 4) очков.
Тейдж Томпсон набрал 4 (1 + 3) очка.
Джек Куинн (Баффало) набрал 3 (2 + 1) очка.
