31 марта 2026
последняя новость: 16:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Трамп европейским странам: "Вам нужна нефть? Покупайте у нас или сами берите Ормузский пролив"

время публикации: 31 марта 2026 г., 15:05 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 15:08
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social обращение к европейским странам, отказавшимся принять участие в кампании против Ирана и оставшимся без топлива из-за ситуации в Ормузском проливе.

"Во-первых, покупайте у США, у нас оно в изобилии, а во-вторых, наберитесь храбрости, отправьтесь в пролив и просто возьмите. Пора учиться воевать самим, США больше не будут вам помогать, ведь и вы нам не помогли. Иран обессилен, мы уже сделали всю тяжелую работу", – написал он.

Политик также сообщил, что Франция отказалась впустить в свое воздушное пространство самолеты с военным грузом, направлявшиеся в Израиль: "Франция ничем не помогла действиям против "иранского мясника", который был успешно ликвидирован. США это ЗАПОМНЯТ".

